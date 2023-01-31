Gaziantep'in 2 göletinde su seviyesi yüzde 35 ölçüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe ve Güneş göletlerinde su seviyesi yüzde 35 ölçüldü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, ilçedeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi bulunan Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş göletlerinde bu ay itibariyle su seviyesinin yüzde 35 olduğunu belirtti.

İlçedeki iki gölet ile 11 bin 40 dekar tarımsal alanın sulandığını ifade eden Köse, "Geçtiğimiz yıl aynı dönem itibariyle ölçülen su seviyesi, yüzde 85'ti. Son dönemlerde seviyeler oldukça düştü ancak şubat ayında beklediğimiz mevsimsel yağışların etkisiyle seviyelerin büyük oranda artmasını bekliyoruz." dedi.

Mevsimsel yağışların olmasını arzuladıklarını anlatan Köse, yağışlarla birlikte çiftçilerin de rahat bir nefes alacağını kaydetti.

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