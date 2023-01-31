Gaziantep'te arazide çocuk cesedi bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te arazide 6 yaşında çocuk cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde arazide hareketsiz yatan çocuğu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'ye ait olduğu belirlendi.

ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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