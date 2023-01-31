GÜNCELLEME - Gaziantep'te arazide çocuk cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te arazide 6 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde arazide hareketsiz yatan çocuğu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce yapılan incelemede, 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan anne N.C, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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