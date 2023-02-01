Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan E.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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