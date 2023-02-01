Gaziantep'te yolcu otobüsünde 5 kilogram skunk ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilogram skunk ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpeği Maximillon'ın da katıldığı aramada, 5 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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