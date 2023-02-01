Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, Markovic

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Musa Çağıran, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, El-Kaabi, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 27 El-Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Jevtovic (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

8. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan El-Kaabi'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip Atakaş Hatayspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El-Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarı 1-1 berabere bitti.

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