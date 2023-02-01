Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 80 Merkel), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, (Dk. 53 Veliu), Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, (Dk. 90+4 Stankovski), Markovic, (Dk.80 Mirza Cihan)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Musa Çağıran, (Dk.80 Onur Ergün), Ribeiro, (Dk.59 Dudziak), Boudjemaa, (Dk. 59 Rayane), Lobjanidze, (Dk. 59 Kaan Kanak), Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, (Dk. 59 Jose Luis), El-Kaabi, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 27 El-Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Jevtovic, Dk. 56 ve Dk.77 Markovic, Dk. 86 Merkel (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 35 Djilobodji, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk.86 Ömürcan Artan, Dk.90+6 Stankovski (Gaziantep FK) Dk. 78 Kaan Kanak, Dk. 90+6 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.

48. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lobjanidze'nin pasında topu önünde bulan Bertuğ'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç kurtardı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

56. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömürcan Artan'ın ceza sahası içerisine ortasında Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1

77. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Furkan Soyalp'ın ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic, kaleci Erce Kardeşler ile kaldığı pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

86. dakikada Gaziantep FK, farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun pasında topu önünde bulan Merkel, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşmayı Gaziantep FK, 4-1 kazandı.

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