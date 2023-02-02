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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

AA

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te dün akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, gece yarısı etkisini artırdı.

Kent merkezinde ulaşımın aksamamı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonetle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 300 personel, karla mücadele kapsamında ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Kilis'te gece başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Adıyaman'ın da Gerger, Sincik, Besni ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Bazı köy ve mezraların ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, kar kalınlığı ilçelerde yer yer 30 santimetreye ulaştı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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