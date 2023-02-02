Gastronomi kentinin kedi ve köpeklerine "kelle paça" artıklarından mama

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in lezzetleri, mama haline getirilerek sahipsiz kedi ve köpeklere veriliyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi, kentteki restoranlardan beyran, kebap, kelle paça gibi yemeklerin artıklarını sahipsiz hayvanlar için topluyor.

Araçlarla merkeze taşınan yemek artıkları, burada oluşturulan üretim tesisinde mama haline getiriliyor.

Günde yaklaşık 1 ton mama hazırlayan ekipler, kent genelindeki farklı bölgelerde sahipsiz kedi ve köpekler için oluşturulan besleme noktalarına mamaları bırakıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, kentin 9 ilçesine bağlı 780 mahalledeki sahipsiz canlılara sahip çıktıklarını söyledi.

Hayvanların bakımlarını, tedavilerini ve ameliyatlarını yürüttüklerini aktaran Özsöyler, "Geçen yıl 2 bin sokak canlısının tedavilerini, bakımlarını yaptık. Bunun yanında kentte 250 besleme noktamız bulunmakta. Sokak canlılarımızın çiplemelerini, kısırlaştırmalarını ve tedavilerini yaptıktan sonra bu noktalara bırakıyoruz." dedi.

Sahipsiz hayvanlar için kırsal Burç Mahallesi'nde 15 bin metrekare alana yeni bir bakım merkezi kurduklarını belirten Özsöyler, geçen yıl 830 hayvanı da sahiplendirdiklerini anlattı.

- Kedi ve köpeklere protein oranı yüksek mama

Burç Mahallesi'ndeki bakım merkezine ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve mama üretim tesisi kurduklarına dikkati çeken Özsöyler, şunları kaydetti:

"Gastronomi şehri Gaziantep'te protein değeri yüksek kebap, et bunun yanında beyran, kelle paça gibi yemeklerin artıklarını hem israfı önlemek amacıyla hem de sokak canlılarımıza mama yapmak için mama üretim tesisimize getiriyoruz. Burada mama üretiyoruz. Günde yaklaşık 1 tona yakın mama üretiyoruz. Bu mamaların protein oranı çok yüksek. Tabii sokak canlılarımız çok severek yiyor. Özellikle kediler, kelle paça ve beyrandan yapılan mamaları daha çok severek yiyorlar."

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