Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da kar etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu Siverek ilçesinde 25 personelle çalışma yürütüyor.

Ekipler, Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden alternatif güzergahlarda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.

Çevirme-Kulaksız yol güzergahındaki karla mücadele çalışmalarını tamamlayan ekipler, Diyarbakır güzergahındaki bağlantı yollarını da ulaşıma açtı.

- Kahramanmaraşta 82 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle 82 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün başlayan ve gece yoğunlaşan kar, Elbistan, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle Elbistan'da 48, Çağlayancerit'te 5, Afşin'de 16, Göksun'da 13 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yoğun kar nedeniyle üniversitede yapılması planlanan bütünleme sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

Bentli, yaptığı açıklamada, kent genelindeki yoğun kar nedeniyle üniversitenin tüm akademik birimlerinde 2-5 Şubat tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini belirtti.

İnönü Üniversitesi ise il genelinde yoğun kar, olumsuz hava koşulları ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle hamile, engelli ve 60 yaş üstü kronik hastalığı olan üniversite çalışanlarının bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.



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