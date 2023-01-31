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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ölü bulunan kız çocuğunun son anları güvenlik kamerasında

AA

Gaziantep'te ölü bulunan kız çocuğunun son anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arsada cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünden hemen önce annesiyle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Serinevler Mahallesi'nde 31 Ocak'ta boş arsada ölü bulunan 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin ölümünden hemen önceki anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, tutuklanan anne N.C'nin elinden tuttuğu kızıyla boş arsaya doğru yürümesi yer alıyor.

​​​​​​​Serinevler Mahallesi'nde 31 Ocak'ta arazide hareketsiz yatan çocuğu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, incelemelerin ardından 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne N.C. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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