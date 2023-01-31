Gaziantep'te ölü bulunan kız çocuğunun son anları güvenlik kamerasında

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arsada cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünden hemen önce annesiyle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Serinevler Mahallesi'nde 31 Ocak'ta boş arsada ölü bulunan 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin ölümünden hemen önceki anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, tutuklanan anne N.C'nin elinden tuttuğu kızıyla boş arsaya doğru yürümesi yer alıyor.

​​​​​​​Serinevler Mahallesi'nde 31 Ocak'ta arazide hareketsiz yatan çocuğu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, incelemelerin ardından 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne N.C. tutuklanmıştı.

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