Güneydoğu'dan ocak ayında 942 milyon dolarlık ihracat yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk ayında 942 milyon 602 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta bu yıl umut ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ocak ayı ihracatını yüzde 11,8 artırarak 942 milyon 602 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına ulaştı. Ocak ayı rakamlarımızdan anlıyoruz ki küresel ve ulusal ölçekte hesapta olmayan sorunlar çıkmadığı takdirde hem bölgemiz hem de Gaziantep için umut verici bir sene olacak. Bölgemizden bu ayda 2 bin 446 firma ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların 89'u ise ilk kez ihracat yaptı. Ocak ayında 168 ülkeye ihracat yapan bölgemizin ihracatında ilk sırada Orta Doğu ülkeleri bulunuyor. Ülke bazında ise en çok ürünü Irak, ABD ve Suriye'ye gönderdik."

Kileci, bölgeden yurt dışına en fazla makine halısı, pastacılık ve değirmencilik ürünleri satıldığını ifade etti.

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