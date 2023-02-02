Türkiye'den ocak ayında 211,6 milyon dolarlık halı ihracatı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Türk halı üreticileri, ocak ayında 211 milyon 588 bin dolarlık dış satım yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, halı sektöründeki uzun süreli düşüşün yeni yılın ilk ayındaki yükselişle son bulduğunu belirtti.

Halı üreticilerinin, bu yılın ocak ayındaki ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artırdığına işaret eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra ihracatımız yükseldi, mutluyuz. Türkiye geneli halı ihracatımız yüzde 6,6 artışla 211 milyon 588 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu yılımızın daha iyi geçeceğine inanıyorum. Sektör olarak bu yıl uzak coğrafyalar başta olmak üzere birçok ülkede Türk halısını tanıtacağız. Ticaret Bakanlığımızın yayımladığı bir genelge ile Dahilde İşleme İzin Belgesi'ndeki süre sıkıntısı olan firmalarımıza müracaat etmeleri halinde 6 ay ek süre verilecek. Bu destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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