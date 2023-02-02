Gaziantep'te 310 bin kaçak makaron ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 310 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta, 310 bin kaçak makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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