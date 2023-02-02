Gaziantep'ten ocakta 802 milyon dolar ihracat yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in ocak ayındaki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 802 milyon 847 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in Türkiye'de ocakta en çok ihracat yapan 5. şehir olduğunu belirtti.

Kenttin ihracattaki başarısının devam ettiğini vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Geçen yıl rekor ihracat yapan kentimiz, bu yılın ocak ayında ise ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artırdı. Kentimiz bu yılın ocak ayında 802 milyon 847 bin dolar ihracata ulaştı. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir sanayi için üyelerimizin ileri teknolojiye adapte olmaları, dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri için projelerimizi sürdüreceğiz."

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise yeni yıla güzel bir giriş yaptıklarını belirterek, "İnanıyorum ki ilerleyen aylarda bu başarılı performansımızı artıracak ve nitelikli ihracata yönelerek yeni rekorlar kıracağız." ifadelerini kullandı.

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