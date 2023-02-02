Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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