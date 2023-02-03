Yerli internet arama motoru "Vuhuv"u dünyaya yaymak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli internet arama motoru "Vuhuv"u dünyaya yaymak istiyor

AA

Yerli internet arama motoru "Vuhuv"u dünyaya yaymak istiyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantepli yazılımcı Barış Çepik'in geliştirdiği ve dünyaya yaymak istediği yerli internet arama motoru "Vuhuv", günde 5-6 bin yeni kullanıcıya hizmet veriyor.

Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta yazılım üzerine firması bulunan Barış Çepik, milli ve yerli internet arama motoru geliştirmek için 10 yıl önce harekete geçti. 20 yılı aşkındır web sunucu yönetimi ve programlama alanında çalışan Çepik, çalışmalarının son 12 yılını arama motoruna yoğunlaştırdı.

Çepik, çalışmalarının ardından "Vuhuv" adlı arama motoru geliştirerek ofisine sunucu kurdu. Yazılım üzerine uzman arkadaşlarının desteğiyle arama motorunu globalleştiren Çepik, dünya genelinde kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Barış Çepik, AA muhabirine, "Vuhuv"un 2015'te marka tescilini yaptıklarını, 2019'da ise şirket kurduklarını söyledi.

İlk aşamasından son aşamasına kadar "Vuhuv"u kendilerinin geliştirdiğini ifade eden Çepik, "Geçmişte yerli arama motoru yapıldı ama ara yüzden ibaretti, başkalarının verileri yüzde 100 kullanılıyordu. Bizim arama motorunun arka planında büyük bir çalışma var, büyük bir veri işleniyor. Türkiye'deki tek yerli arama motoru diyebiliriz. Çünkü zemini ve tabanı dolu ve kendine has." dedi.

- 2 milyara yakın sayfa adreslemesi yaptılar

Çepik, kendi buldukları verileri "Vuhuv"a işlediklerini ve bunun için bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Sistemlerinin 7 gün 24 saat interneti taradığına, 260 milyon alan adı bilgisine sahip olduğuna işaret eden Çepik, şunları kaydetti:

"Şu anda biz hangi ülkede ne kadar alan adı var, ne kadar aktif, ne kadarının açık olarak çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar elimizdeki kaynaklarla 2 milyara yakın sayfanın adreslemesini yaptık. Bu bilgiye doğrudan, aracısız erişiyoruz. Bu da aslında çok önemli bir şey. Vuhuv'un çıkış amacı arama motoru olsa da biz büyük bir veri işliyoruz. Büyük veri işlediğimiz için de her şekilde veriyi kullanabiliyoruz. Sadece arama motoru değiliz, e-posta, bulut gibi diğer servislerde de hizmetleri yerli ve milli olarak sunabiliyoruz. İnternet üzerinde neye ihtiyaç duyuluyorsa bunların hepsini sağlayabiliyoruz."

"Vuhuv" uygulamalarının indirilerek cep telefonları ve tabletlerde kullanıldığını anlatan Çepik, sistemi global çalışacak hale getirdiklerini söyledi.

Çepik, "Az da olsa dünyanın dört bir yanında kullanıcılarımız var. Bu oranı milyonlara ve milyarlara ulaştırabilmek için altyapıyı hazırladık, şu an çalışıyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı ...
Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep'ten ocakta 802 milyon dolar ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten ocakta 802 milyon dolar ihracat yapıldı
Gaziantep'te 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
Türkiye'den ocak ayında 211,6 milyon dolarlık halı ihracatı yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'den ocak ayında 211,6 milyon dolarlık halı ...
Güneydoğu'dan ocak ayında 942 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan ocak ayında 942 milyon dolarlık ihracat ...
(Görüntülü)SURİYELİ ANNENİN KIZI AYA&#039;YI ÖLDÜRMEYE GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SURİYELİ ANNENİN KIZI AYA'YI ...
Suriyeli annenin kızı Aya'yı öldürmeye götürdüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Suriyeli annenin kızı Aya'yı öldürmeye götürdüğü ...
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da kar etkili oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da kar etkili ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE DEAŞ OPERASYONU; 1&#039;İ SÖZDE SINIR EMİRİ 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU; ...
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu; 1'i sözde sınır emiri 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ operasyonu; 1'i sözde sınır emiri 2 ...
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı ...
Gastronomi kentinin kedi ve köpeklerine "kelle paça" artıklarından mama
YEREL HABERLER Gastronomi kentinin kedi ve köpeklerine "kelle paça" ...
Gaziantep FK'de 9 haftalık "Bulut", 2 haftada "Güneş" ile dağıldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'de 9 haftalık "Bulut", 2 haftada "Güneş" ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili ...
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Gaziantep FK- Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK- Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK - Hatayspor: 4-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hatayspor: 4-1
Gaziantep FK - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.