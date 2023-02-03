Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Sagal katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa girecek.

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