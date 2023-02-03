Tahtaköprü Baraj Gölü'nde "Sulak Alanlar Günü" etkinliği yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DMKP ) tarafından "Sulak Alanlar Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, DMKP personelleri tarafından sulak alan etrafında yaşayan köy muhtarları, kır ve köy bekçileri ile vatandaşlar sulak alanların korunması, önemi ve faydaları hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca düzenlenen etkinlikte sulak alanlarla, bu alanlarda yaşayan kuş çeşitliliği dürbünlerle katılımcılara gösterildi.

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