İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şubat ayı muhtarlar toplantısına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ile daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Nurdağı ilçesinde Kaymakam Sinan Korkmaz başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya da Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Selman Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Köse, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

İki ilçedeki toplantıda Kaymakam Anteplioğlu ve Kaymakam Korkmaz, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek, sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.

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