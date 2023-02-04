Gaziantep'te kar yağışının ardından çocuklar leğenlerle "kayak" yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, leğen ve poşetlerle kayarak eğlendi.



Merkez Şehitkamil İlçesi Beykent Mahallesinde poşet ve leğenleriyle karda kayan çocuklar, karın tadını çıkardı.



Kar üzerinde arkadaşlarıyla kayarak eğlenen çocuklardan Ecrin Özer, AA muhabirine, karı çok sevdiğini belirterek, "Gaziantep'te kar yağdığı için çok mutluyum. Karın tatile denk gelmesi de güzel oldu. Genelde burada yılda bir kere kar yağdığı için çok az oynayabiliyoruz. İnşallah daha uzun bir süre kar yağar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.