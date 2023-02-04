İslahiye ilçesinde kar küreme çalışmaları sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri kar yağışının yoğun yaşandığı kırsal mahallelerde, yolları açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin çalışması sonucu kısmen kapanan, Yeniceli, Ortaklı, Çubuk, Alaca, Karacaören, Kaleobası, Güngören, Çınarlı, Burunsuzlar, Yağızlar, İdilli, Köklü, Hasanlök, Kayabaşı, Kuşçumustafa mahallelerinin yolları açıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, ilçede karla mücadele kapsamında 60 personel, 7 iş makinesinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti

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