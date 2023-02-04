Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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