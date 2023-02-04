Gaziantep'te karda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yem bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları için bazı noktalara yem bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde geceden itibaren alandaki takibini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erikçe Ormanı'ndaki sokak hayvanlarının beslenmesine eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, karla mücadelenin sadece teknik boyutunun olmadığını, insan hayatı kadar, beraber yaşanılan tüm canlıların da hayatlarının devamlılığının önemli olduğunu belirtti.

Hazır mama kullanmadıklarını ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Mama makinesi aldık. Şu an fabrikalardaki yemeklerin, Mutfak Sanatları Merkezi'nde kalan yemeklerimizin hepsini makineye gönderiyoruz. İçinde kelle paçanın da bütün sebzenin de olduğu özel bir mama var. Kedi, köpekler de bu mamanın tadını hazır mamadan daha çok beğeniyor. Özellikle bunu bu dönem yeni başardık. Günde 1 ton mama üretiyoruz. Ürettiğimiz mamaları da arkadaşlarımız besleme noktalarına tek tek dağıtıyor. Karda kışta kedi, köpek, kuş hepsi bize emanet. Emanetin hakkını vermek için de büyük bir ekip var şu anda. Celal Özsöyler'in başkanlığında bir dağıtım organizasyonu var. Allah'ın izniyle hiç kimse aç kalmadan, açıkta kalmadan, en az zararla bu kardan çıkacağız. O yüzden besleme noktalarımızı şu anda yerinde gezerek inceliyoruz."

Şahin, daha sonra Kırkayak Parkı'nda kuş besleme noktasına yem bıraktı.​​​​​​​



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