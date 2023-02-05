Gaziantep'te belediye ekipleri diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırdı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 2 diyaliz hastasının ulaşımını sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından tedavi için hastaneye gidemeyen 50 yaşındaki Kadir Cihangir Polat ile 32 yaşındaki Hasan İnceer'in durumu, belediye ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri, 2 vatandaşı evlerinden araçla alarak tedavi için hastaneye götürdü.

Öte yandan belediye ekipleri, ilçede bulunan hastanelerin acil servislerinin çevresini kardan temizleyerek hasta ve sağlık personellerinin çalışmalarının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların kar yağışı sonrası mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını belirterek, "Kar yağışında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başındaydı. Hastane önleri temizlendi. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.





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