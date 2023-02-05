Gaziantep'te sitenin demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir sitenin demir kapısının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde 3 Ocak'ta bir sitenin demir kapısı kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından sökülerek çalındı.

Site sakinleri demir kapının çalanın yakalanması için emniyete giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Görüntülerde bir kişinin söktüğü demir kapıyı sırtlayarak götürmesi yer alıyor.

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