Nurdağı ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Nurdağı Belediyesi ekipleri, ilçede dün ve bugün etkili olan kar yağışının ardından yol açma ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yaptığı açıklamada, ekiplerin aralıksız çalışmalarını yürüttüğünü ve ilçede kapalı yolun bulunmadığını belirtti.

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