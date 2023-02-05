İslahiye'de sahipsiz ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sahipsiz ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
İslahiye Belediyesi ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ilçedeki sahipsiz ve yaban hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda temizlik personellerince çöplerde toplana gıdalar, Beypınar mevkiindeki ormanlığa bırakıldı.
Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, her türlü canlıyı önemsediklerini belirtti.
Canlıların korunması amacıyla çalışma yürüttüklerini aktaran Vural, "Hayvan dostu belediye olarak yağan kar nedeniyle aç kalacağını düşündüğümüz sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Temizlik ekiplerince çöpten toplanan ekmekleri, gıdaları yiyebilecekleri alana ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylelikle çöplerdeki gıdaları da değerlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.