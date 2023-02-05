İslahiye'de sahipsiz ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sahipsiz ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İslahiye Belediyesi ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ilçedeki sahipsiz ve yaban hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda temizlik personellerince çöplerde toplana gıdalar, Beypınar mevkiindeki ormanlığa bırakıldı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, her türlü canlıyı önemsediklerini belirtti.

Canlıların korunması amacıyla çalışma yürüttüklerini aktaran Vural, "Hayvan dostu belediye olarak yağan kar nedeniyle aç kalacağını düşündüğümüz sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Temizlik ekiplerince çöpten toplanan ekmekleri, gıdaları yiyebilecekleri alana ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylelikle çöplerdeki gıdaları da değerlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.