Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.A. yönetimindeki 35 ALL 378 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu üzerinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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