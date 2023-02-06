Gaziantep Valisi Davut Gül: "Kent genelinde 531 göçük var"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır." diye konuştu.

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