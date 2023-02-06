GÜNCELLEME - Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de etkili olan deprem sonrasında yıkılan binalara ekipler sevk edildi.
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yürütüyor.
Ekiplere vatandaşlar da destek oluyor.
Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 100'den fazla kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.
Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada, arama kurtarma çalışmaları yapılan bölgelerde AFAD tarafından çorba dağıtımı ve çadır kurulumu yapıldı.