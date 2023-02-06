GÜNCELLEME - Depremin merkez üssü Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde etkili olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 28 bina yıkıldı.

AFAD, UMKE, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Binalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 12 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.









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