Enkaz çalışmaları destek veren vatandaşlardan "Türk bayrağı" hassasiyeti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına destek veren vatandaşlar bir binanın enkazından çıkarılan Türk bayrağı, öpüldükten sonra çalışma alanının dışına çıkarıldı.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde etkili olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, UMKE, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, zaman zaman sismik dinleme yaparak canlı izi bulmaya çalışıyor.

Bölgedeki ekiplere yardım eden vatandaşların, molozların arasında buldukları Türk bayrağını öperek enkaz alanı dışına çıkarması objektife yansıdı.





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