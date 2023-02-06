Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler geceyi toplanma alanlarında geçiriyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te vatandaşlar geceyi toplanma alanlarında geçiriyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yürütüyor.

Evlerine girmeyen vatandaşlar geceyi toplanma merkezlerinde geçiriyor.

Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar kurulan sobaların etrafında ısınıyor. Bazı vatandaşlar arabalarında geceyi geçirirken, belediye ekipleri de vatandaşlara çorba dağıtıyor.

Malatya Millet Bahçesi'ne Mehmetçik çadır kurarken vatandaşlar güvenli alanlarda geceyi geçiriyor.

Kilis'te de vatandaşlar belediyenin taziye evlerinde, düğün salonlarında ve çadırlarda konaklıyor.







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