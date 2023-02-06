Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te

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Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te deprem bölgelerinde incelemede bulundu.

Bakan Kurum, sabah saatlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek yetkililerden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurum, daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.

Murat Kurum, daha sonra depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül eşlik etti.

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