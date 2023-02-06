Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine açık olacak

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, oluşan araç trafiği ve buna bağlı olarak yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama olması nedeniyle Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda araç trafiğinin çok yoğun olduğu belirtildi.

Bu yüzden yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Nurdağı-Gaziantep devlet yolu ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle hasar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, araç trafiğine kapatılmıştı.

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