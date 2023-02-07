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Bakan Kurum, Gaziantep'te depreme ilişkin açıklamada bulundu:

AA

Bakan Kurum, Gaziantep'te depreme ilişkin açıklamada bulundu:

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem nedeniyle Gaziantep'de can kaybının 468'e, yaralı sayısının 3 bin 570'e çıktığını ifade ederek 581 binanın da yıkıldığını söyledi.

Bakan Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantıda deprem sonrası çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurum, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7,7 ve sonrasında Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremin bölgedeki birçok ilin deprem hasarı yaşamasına yol açtığını kaydetti.

Ülke olarak Erzincan depreminden sonra son bir asırda en büyük depremle karşıya olduklarını dile getiren Kurum, 10 ilde doğrudan 13,5 milyon kişiyi etkileyen iki depremin, ortaya koyduğu etkileri açısından son bir asırda yaşanan en büyük felaket olduğunu söyledi.

Kurum, 10 ilde 30 vali ve 47 kaymakamın görevlendirildiğini aktararak Gaziantep'teki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gaziantep özelinde baktığımızda şu an itibarıyla 581 yıkık binamız var ve depremde can kaybımız 468'e ulaştı, 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık ve gerek Gaziantep merkez gerek yakın illerdeki hastanelerimiz, sahra çadırlarımızda tedavi altındalar. İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız, sağlık personelimiz, UMKE personelimiz bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Tabii ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı ve bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saat, şimdi ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı biliyorsunuz daha önceki yaşadığımız depremlerde de 100. saatte dahi vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Şu an bu manada arama kurtarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından onları sağ salim çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz."

- "Otoyol trafiğe açılıyor"

Kurum, Gaziantep'teki depremin ardından otoyolda kısmen çökmeler meydana geldiğini, ulaşımı D-400 kara yolundan dün kontrollü olarak sağladıklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Orası da kaya düşmeleri nedeniyle ulaşıma kapalıydı. İlk önce o yolu açtık. Ardından bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem İslahiye hem Nurdağı'na yardımları ve vatandaşlarımızın bu bölgeden tahliye süreçlerinin takibini gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bu yolun ulaşıma açılması ki burayı dünden itibaren tedbirli, sadece yardım araçlarının bırakılması süreciyle bilfiil takip ediyoruz. Ve buradan da yine çağrımız mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 kara yolunda Osmaniye Gaziantep yolunda mümkün olmadığı sürece burada trafiğe çıkmaması, zorunluluk halindeyse yardım ekiplerimize, ambulanslarımıza, AFAD'ımıza, iş makinalarını taşıyan ekiplerimize öncelik vermelerini hassasiyetle buradan rica ediyoruz."

Bakan Kurum, Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki hasarların yoğun bir çalışmayla takip edildiğini ve yaklaşık 30-45 dakika sonra açılacağını belirterek, "Bu yolun açılmasıyla birlikte aslında tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Şanlıurfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu noktada çok çok önemli. 45 dakika sonra şehirler arası yolu otobandan vermeye başlayacağız. Buradan da yine çağrımızı bulunalım; vatandaşlarımız şehirler arası yolu kontrollü bir şekilde otobandan kullanabilirler. D-400 kara yolunda sadece ve sadece yardım araçları ve yardım hizmetlerinde kullanacağız. Ve bu sayede de bu bölgedeki tüm afet çalışmalarında hızlandırmış olacağız." diye konuştu.

Gaziantep'teki bazı bölgelerde elektrik kesintisi ve su alım yapılarında meydana gelen hasarlar sebebiyle merkezde ve ilçelere su verilemediğini belirten Kurum, "Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmaları sayesinde inşallah bugün itibariyle Gaziantep, İslahiye, Nurdağı ilçelerinde kısmi su verme işlemi başlayacak." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, İslahiye Devlet Hastanesinin hizmetine devam ettiğini, durumu ağır olan vatandaşların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

- "İletişim ve internet sorunları 2 saat içinde giderilecek"

Hastanelere ilave olarak İslahiye'de 3, Nurdağı'nda 2 sahra çadırı kurulduğunu aktaran Kurum, dün elektrik hatları ve baz istasyonlarındaki sorunlar nedeniyle bu iki ilçede iletişimle ilgili problemler yaşandığını, mobil baz istasyonlarının sevki sonrası kısmi görüşme imkanı sağladıklarını, uydu telefonları ve telsizlerle yardım ekiplerini koordine ettiklerini aktardı.

"İnşallah 2 saat içerisinde de buradaki iletişim sorununu ve yine ekiplerimizin bu manada iletişimini kolaylaştıracak internet erişimini de sağlamış olacağız" diyen Kurum, mobil baz istasyonlarının kurulumunun hızla devam ettiğine işaret etti.

Bakan Kurum, bölgeye yaklaşık 13 bin 500 battaniye, 5 bin 692 yatak ve 4 bin çadırın ulaştırıldığını, merkez, İslahiye ve Nurdağı'nda çadırların kurulduğunu belirterek, merkezdeki sosyal tesisler, spor salonları ve mahalle konaklarında vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığını, bölgeye 10 bin çadırın gönderildiğini bildirdi.

Nurdağı ve Islahiye'ye bin konteyner sevkiyatının başladığını, bunların belirlenen geçici barınma alanlarına yerleştirileceğini belirten Kurum, devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

- Hasar tespit çalışmaları

Bakan Kurum, 10 ilde hasar tespit çalışmalarına dün başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilhassa depremin yoğun yaşandığı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay illeri başta olmak üzere diğer 10 ilimizde de ekiplerimiz bilfiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Burada da gerek jandarmamızla gerek Milli Savunma Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde, insansız hava araçlarıyla bugün itibarıyla, dün hava şartları elverişli değildi, bugün itibarıyla hava uçuşlarımızı yapacağız ve inşallah bugün akşama genel bir fotoğrafı da enkaz fotoğrafını zaten biliyoruz ama bütün şehirlerdeki hasarı da çıkarma adına süreci yürütüyoruz."

- Hasarlı bina uyarısı

Ana depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığını da hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Bu noktada geçici barınma alanlarına vatandaşlarımızı barınma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını giderecek çalışmaları zaten yürütüyoruz. O yüzden hasarlı binalara asla ve asla içeriye vatandaşımızın girmemesini önemle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Vatandaşımızın trafiğe mümkün olduğunca çıkmaması önemli. Çünkü burada arama kurtarma faaliyetlerini hızlı verebilmemiz adına vatandaşımıza hizmetleri çok daha hızlı ulaştırabilmemiz adına gereksiz trafik yükünden kaçınılmasını önemle rica ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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