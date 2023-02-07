Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki enkazlardan çıkarılan 5 kişinin cenazesi Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep kent merkezi ile Nizip ilçesindeki enkazlardan çıkarılan vatandaşlardan Hakkı, Banu ve Beyzanur Taşdemir ile Yeter Aslan ve üç aylık bebeği Ömer Asaf Aslan'ın cenazeleri, Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Törene Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada Yeter Aslan ile bebeği Ömer Asaf'ın aynı tabuta konduğu öğrenildi.

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