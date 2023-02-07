Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen Filiz Abar, yaklaşık 34 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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