GÜNCELLEME - Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı

AA

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 35 yaşındaki Filiz Abar, yaklaşık 34 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Abar'ın kurtarılışını sevinçle izleyen ağabeyi Adnan Abar, "Allah'a bin şükür olsun, kurban olduğum Allah, herkese yardım etsin. Geri kalanlar da çıkacak inşallah. Allah'ıma güveniyorum, çalışanlara, devletimize Allah yardım etsin, herkes Allah'a sığınsın. Ekipler canla başla çalışıyorlar. İnşallah devamını da getirecekler." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 34 saat sonra ...
Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenler son ...
(Görüntülü)DEPREMZEDE GENCİ, BETON YIĞINI İÇİNDEN SAĞ KURTARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE GENCİ, BETON YIĞINI İÇİNDEN SAĞ ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te depreme ilişkin açıklamada bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te depreme ilişkin açıklamada ...
Bakan Kurum: Hasarlı evlere girilmesin, resmi kanallarımız dışında hiçbir habere itibar edilmesin
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Hasarlı evlere girilmesin, resmi ...
(Görüntülü)BAKAN KURUM, AFAD GAZİANTEP KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU - TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KURUM, AFAD GAZİANTEP KOORDİNASYON ...
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 30 saat sonra ...
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE ARAMA - KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE BOYU DEVAM ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE ARAMA - KURTARMA ...
Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra ...
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve ...
(Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN KUŞU BESLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN KUŞU BESLEDİLER
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin ...
Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine açık olacak
YEREL HABERLER Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;DEKİ AYŞE MEHMET POLAT SİTESİNDE 3 AYLIK BEBEK VE ANNESİ BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'DEKİ AYŞE MEHMET POLAT ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ...
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler geceyi toplanma alanlarında geçiriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler geceyi ...
(Görüntülü) GAZİANTEP - Nurdağı?nda enkazdan bir çocuk daha kurtarıldı GAZİANTEP (DHA)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - Nurdağı?nda enkazdan bir ...
(Görüntülü) GAZİANTEP - NURDAĞI DEPREM BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - NURDAĞI DEPREM BÖLGESİ ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Enkaz çalışmaları destek veren vatandaşlardan "Türk bayrağı" hassasiyeti
YEREL HABERLER Enkaz çalışmaları destek veren vatandaşlardan "Türk ...
(Görüntülü)GAZİANTEP NURDAĞI&#039;NDA 7.7&#039;LİK DEPREMDE BİNALAR YIKILDI YOLLAR ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP NURDAĞI'NDA 7.7'LİK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.