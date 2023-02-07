GÜNCELLEME - Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 34 saat sonra bir kadın yaralı kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 35 yaşındaki Filiz Abar, yaklaşık 34 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Abar'ın kurtarılışını sevinçle izleyen ağabeyi Adnan Abar, "Allah'a bin şükür olsun, kurban olduğum Allah, herkese yardım etsin. Geri kalanlar da çıkacak inşallah. Allah'ıma güveniyorum, çalışanlara, devletimize Allah yardım etsin, herkes Allah'a sığınsın. Ekipler canla başla çalışıyorlar. İnşallah devamını da getirecekler." diye konuştu.









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