Gaziantep Valiliği provokasyon paylaşımlara yasal işlem yapacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, provokasyon yaparak halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını söyledi.

Gül, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, muhterem büyüklerim, resmi kurumlardan yapılmayan hiçbir açıklamayı dikkate almayın lütfen. Yüzyılın afetlerinden birisiyle mücadele ederken aynı zamanda provokasyon yaparak halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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