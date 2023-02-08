Gaziantep'te enkazdan 54 saat sonra kurtarılan kedi veterinere götürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesi sırasında farklı bir sese rastlayan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından bir kediye ulaştı. Kurtarma ekiplerinin kucağında enkaz alanından çıkarılan kediye su içirildi. Araca alınan kedi, veterinere götürüldü.

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