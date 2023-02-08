Kilis'te depremde hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazeleri defnedildi

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KİLİS (AA) - Kilis'te depremde yıkılan binada hayatını kaybeden anne ile iki kızı ve bir oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evin enkazından cansız bedenleri çıkarılan anne Şengül Şahin (45) ile kızları Ayşenur (20) ve Ebrar Aysel (6) ile oğlu Taha Yasin Şahin'in (18) cenazeleri Kilis Mezarlık Camisine getirildi.

Deprem sırasında görevde olduğu öğrenilen özel harekat polisi baba Ejder Şahin'i meslektaşları ve ailesi teskin etmeye çalıştı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi.









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