Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için çadır kuruldu

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD ekipleri, depremzedeler için çadır kurdu.

AFAD tarafından ilçeye bağlı Altınözü Mahallesi'nde bulunan futbol sahasına çadırlar getirildi.

AFAD, Jandarma ekiplerinin yardımıyla 52 çadırı depremzedeler için kurdu. Söz konusu mahallede bulunan depremzedeler buralara yerleştirildi. Çadırların içerisine battaniye ve ısıtıcılar konuldu.

Ekipler, çadırlarda kalan depremzedelere belli saat aralığında yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

Depremzedelerden Ayşe Macit, AA muhabirine, depremde çok korktuğunu ve hala şokta olduklarını ifade etti.

Devletin bütün imkanları kendileri için seferber edildiğini belirten Macit, "Çok şükür devlet yardım elini uzattı. Çadırlarımızı kurdular, yemeklerimizi dağıttılar. Daha ne yapsınlar. Her şekilde yardım ediyorlar. Ailecek buradayız. Evlerimiz yerle bir oldu. Devletimize güveniyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Ramazan Macit Mali ise devleti yanlarında hissettiklerini ifade ederek, "Arkadaş gibiler. Ellerinden gelen yardımı yaptılar. Sabaha kadar bize yardım ettiler. Allah razı olsun güvenlik güçlerimizden." dedi.

Jandarma tarafından korunan alana ve ilçenin muhtelif yerlerine gün içerisinde çok sayıda çadırın kurulacağı öğrenildi.





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