Gönüllü çift, Gaziantep'te deprem mağdurlarına ikramda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen memur çift, depremzedelere çeşitli sandviçlerle ve pilav ikramında bulundu.

Kilis'te görev yapan öğretmen Fatma ve polis eşi Ali Karaman, depremin ardından kendi araçlarıyla bölgeye geldi. Burada ekiplere destek veren ve yanlarında getirdikleri ikramlıkları dağıtan Karaman çifti, arama kurtarma çalışmalarını da takip ederek umutlu bekleyişe ortak oluyor.

Çevik kuvvet polisi oğullarıyla ilçeye gelen ve vatandaşların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışan Karaman çifti, ekmek arası helva, peynir ve salatalık gibi gıda ihtiyaçlarını deprem mağdurlarına ikram ediyor.

Fatma Karaman, AA muhabirine, sınıf öğretmeni olduğunu ve depremin ardından bölgeye geldiklerini söyledi.

Kilis'te çok fazla yıkım olmadığını aktaran Karaman, "Buraya dün geldim, çok kötü durumda. İnsanların yardıma ihtiyaçları var. Ben kendi imkanlarım ve arkadaşlarımın da desteğiyle vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyorum. Eşim ve çocuğumla geldik. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Allah devletimize, milletimize yardım etsin. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana." diye konuştu.

Ali Karaman da Kilis'te polis olarak görev yaptığını, ihtiyaç olduğunu bildiği için ilçeye geldiğini söyledi.

Deprem mağdurlarına ikramda bulunduklarını anlatan Karaman, "Evde nohutlu pilav yaptık. Mağdurların karnını acil doyurabilecek şekilde dağıttık. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Allah böyle bir felaketi ülkemize bir daha vermesin." dedi.

Deprem mağduru vatandaşlar da Karaman çiftine teşekkür etti.

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