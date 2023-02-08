TAG Otoyolu'ndaki yoğunluk helikopterden görüntülendi

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yaşanan yoğunluk helikopterle havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kısmında yoğunluk yaşanıyor.

Tırların ve sivil araçların görüldüğü otoyolda Adana'dan Nurdağı istikametindeki yolda yer yer trafik durma noktasına geldi, diğer yönde ise yoğunluğun çok fazla olmadığı görüldü.

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