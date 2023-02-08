Depremlerde ağır hasar gören Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.





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