Bakan Kurum, İslahiye'de incelemelerde bulundu:

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GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceliklerinin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirterek, yıkılan binalarda işçilik ve proje hatası, ihmal, kusur bulunup bulunmadığının da tutanak altına alındığını söyledi.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle binaların yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemede bulundu.

Depremzedelerle görüşen Kurum, onların taleplerini dinledi, ayrıca çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, evinin durumu hakkında bilgi veren depremzede Mürsel Alyukarı'ya şunları söyledi:

"Şimdi enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşacağız. Önceliğimiz bu. Onun dışında savcılarımız tüm binalarla ilgili bu binaların yılı itibarıyla da durumlarına bakarak burada işçilik hatası, proje hatası, ihmal, kusur var mı, bunların hepsini tutanak altına alıyoruz. Gereği de yapılacak."

Alyukarı da "Bizim nasıl canımız yanıyorsa onlar da yansın." dedi.

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