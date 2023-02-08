Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın depremden 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 36 yaşındaki Mesude Kaplan, enkazdan 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen İslahiye'de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında yürütülen çalışmada, 36 yaşındaki Mesude Kaplan depremden 65 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kaplan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.