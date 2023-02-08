Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından gönderilen Barzani Yardım Vakfı'na bağlı görevliler ve 3 çok amaçlı sağlık aracı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem mağdurlarına hizmet veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından IKBY Barzani Yardım Vakfı depremden etkilenen vatandaşlar için 3 çok amaçlı sağlık aracı gönderdi.



İslahiye ilçesine konuşlanan ekipler, depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Sorumlu doktor Abbas Azad, AA muhabirine, IKBY yetkililerinin koordinasyonu ile ekip olarak Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Azad, "Ekiplerimizle depremzedeler için sağlık malzemeleri ve yaşamsal malzemeler dağıtıyoruz. Ayrıca arama kurtarma ekiplerimiz şu anda sahada çalıyorlar. Barzani Yardım Vakfı olarak 3 ekip ayrı şeklinde faaliyet gösteriyoruz. Sağlık ekipleri, arama kurtarma ve yardım dağıtma ekipleri farklı şehirlerde ayrı ayrı canla başla faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Azad, ihtiyaç olduğu sürece hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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